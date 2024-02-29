В Тюмени две девушки пострадали в ДТП с двумя автобусами

Две девушки 15 и 19 лет пострадали в ДТП с двумя автобусами в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Инцидент произошел вчера вечером, на перекрестке улиц Щербакова и Чайковского. Столкнулись "ЛиАЗ" и "МАЗ".

По предварительным данным, водитель автобуса "ЛиАЗ", который двигался без пассажиров, нарушил правила проезда перекрестка и столкнулся с другим автобусом. От удара "МАЗ" отбросило на мачту освещения. В "МАЗе" маршрута №40 ехали 10 пассажиров.

Обстоятельства ДТП выясняются.