Решение проблем на коммунальных сетях в Астраханской области поставили под особый контроль

Накануне в Астрахани прошло первое заседание рабочей группы по ликвидации и предупреждению аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения. Группа создана по поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, её возглавил заместитель председателя правительства – министр строительства и ЖКХ региона Михаил Богомолов.

На установочном заседании обсудили сложившуюся на сегодняшний день ситуацию, определили перечень задач и приоритетность их решения.

Руководитель центра управления регионом (ЦУР) Денис Боднюк сообщил, что мониторинг социальных сетей за февраль 2024 года показал: количество сообщений о прорывах на сетях водопровода и канализации составило 563. При этом в 192 из них говорилось об авариях в Советском районе, в 148 – в Кировском районе, в 130 – в Ленинском и в 93 – в Трусовском.

Как доложил замминистра строительства и ЖКХ Игорь Фомичёв, на основании обращений астраханцев сформирован список из пяти самых проблемных участков в городе.

И.о генерального директора Астрводоканала Павел Кожевников сообщил, что собираемость платежей к концу 2023 года составила 107%. Идёт снижение дебиторской и кредиторской задолженности. Это позволило рассчитаться с долгами за электроэнергию, заплатить налоги. На 1 февраля у предприятия нет задолженности по зарплате работников.

Павел Кожевников отметил, что в городе зафиксированы 27 провалов на глубинной канализации. Работы по их устранению входят в перечень мероприятий в рамках освоения инфраструктурного бюджетного либо специального казначейского кредита.

Михаил Богомолов, в свою очередь, указал, на необходимость установки на насосных станциях городской системы канализации мусороулавливающих решёток. Он поручил до следующего заседания рабочей группы рассмотреть вопрос их приобретения, а также обеспечить своевременное обслуживание фильтров.

Кроме того, зампредседателя правительства дал указание сформировать список дополнительной спецтехники, нужной для оперативного устранения аварий на сетях водопровода и канализации, в том числе диагностической, для проверки качества промывки труб после ликвидации засоров.

Заседания рабочей группы будут проводиться еженедельно. На следующей встрече участники представят межведомственный план мероприятий по выводу коммунальной инфраструктуры из кризиса. При этом вопросы стабильной работы водопровода и канализации будут касаться не только областного центра, но и сельских районов.