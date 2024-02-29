Сырский заявил о просчетах командиров в обороне на авдеевском направлении

Главком ВСУ Александр Сырский провел проверку частей на авдеевском направлении и обнаружил "у отдельных командиров определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях".

"Мною были приняты все меры по исправлению ситуации на месте с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов", - цитирует официальный Telegram-канал ВСУ главкома.

Сырский отметил, что "ситуация в районе проведения операции сил обороны Украины остается сложной".

По его словам, ВС РФ продолжают активные наступательные действия по многим направлениями линии фронта. "Особенно напряженная ситуация сложилась на авдеевском и запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненько, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка", - добавил Сырский.

Продолжаются жесткие бои в районах Вербово и Роботино.