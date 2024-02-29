В Екатеринбурге владелец ПВЗ заплатит компенсацию клиентке, на которую упало стекло

В Екатеринбурге суд взыскал с владельца пункта выдачи заказов компенсацию пострадавшей клиентке.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 26 января 2022 года в ПВЗ на улице Рябинина в уральской столице. На пришедшую туда девушку упало стекло входной двери. Она получила резаную рану коленного сустава и ушиб мягких тканей теменной области.

Пострадавшая обратилась с иском в суд. Она посчитала, что причинение вреда здоровью произошло из-за ненадлежащего обеспечения безопасности передвижения посетителей. Иск был подан к предпринимателю, арендовавшему помещение пункта выдачи заказов.

В итоге Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга встал на сторону клиентки. С владельца ПВЗ взыскана компенсация морального вреда – 10 тысяч рублей, убытки в виде расходов на лечение – около 5 тысяч рублей и штраф – около 7,5 тысяч рублей.