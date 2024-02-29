СМИ: В Ростове-на-Дону жильцам рухнувшего дома выдали по 10 тысяч рублей и призвали взять ипотеку

В Ростове-на-Дону жильцам рухнувшего дома выдали по десять тысяч рублей компенсации и призвали взять ипотеку вместо предоставления нового жилья. Об этом рассказала местная жительница Ольга, у которой в доме проживали родители и сестра с семьей, пишет "Газета.ru".

"По 10 тысяч рублей выплата была, но это капля в море", - отметила она.

По словам женщины, людям, у которых в собственности есть другая недвижимость, не было положено временное жилье. Она заявила, что мэр предложил пострадавшим взять ипотеки для решения проблемы.

"Логвиненко сказал: "Берите ипотеки и живите", - сказала она.

Родственница пострадавших также сообщила, что власти города после собрания с жильцами заварили двери в здание, в результате люди не могут забрать из дома свои вещи.

Напомним, 27 января в пятиэтажном доме на улице Нариманова в Ростове-на-Дону обрушилась стена. Спасатели эвакуировали 95 человек. Сообщалось об угрозе обрушения здания. Дом был отключен от газоснабжения.

Глава администрации города Алексей Логвиненко в день ЧП сообщал, что в ПВР находятся 53 человека, из них 26 останутся на ночь, остальные поедут к родственникам.

Расселению подлежат 155 семей, 140 из них - собственники, остальные - наниматели. Власти приняли решение о введении режима ЧС для ликвидации последствий обрушения в доме, а также провели оценку 140 квартир на 169,1 млн рублей. 12 семей согласились с выкупной стоимостью на общую сумму 15,4 млн рублей.

Позже сообщалось, что 121 семья, проживавшая в обрушившемся доме, подала заявление на выплату материальной помощи. Отмечалось, что 24 семьи в составе 57 человек размещены в жилье муниципального маневренного фонда. У родственников разместились 163 человека.

Дом был признан аварийным в 2020 году и включен в областную программу по переселению.