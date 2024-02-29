На время президентских выборов в Воронежской области запретят продажу пиротехники

На время проведения президентских выборов в Воронежской области запретят продажу пиротехники, о введении ограничения сообщили в администрации региона.

"15, 16 и 17 марта 2024 года в Воронежской области будет запрещена продажа и использование пиротехнических (и сходных с ними) изделий. Такое решение приняли на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Воронежской области под председательством губернатора Александра Гусева", - говорится в сообщении правительства.

Руководство области посчитало, что в условиях СВО "воронежцы проявляют повышенную бдительность и чутко реагируют на громкие звуки". " Хлопки" пиротехники могут вызывать особенно острую реакцию во время массовых мероприятий", - полагают власти.