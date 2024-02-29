Тюменские бойцы из 25 армии организовали на передовой склад гуманитарной помощи

Тюменские бойцы из 25 армии организовали на передовой склад гуманитарной помощи, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Участники специальной военной операции здесь могут получить необходимые вещи, элементы обмундирования и продукты. Военнослужащий 25 армии поблагодарил жителей региона за помощь бойцам. Отметим, что доставка грузов на передовую осуществляется при поддержке Правительства Тюменской области.

"Помимо службы мы занимаемся также гуманитарной помощью. На складе собраны посылки, которые передали жители Тюменской области. Мы благодарим регион за поддержку", - говорится в сообщении.

Напомним, бойцам продолжают доставлять дополнительную помощь — оборудование, амуницию, автомобили повышенной проходимости. Только в 2023 году Тюменская область направила на поддержку бойцов 1 млрд рублей. В 2024-2025 годах также продолжится шефство Тюменской области над Краснодоном и Краснодонским районом.

Отметим, что в регионе также продолжает действовать акция "100 миллионов для Победы". Суть акции состоит в сборе денежных средств для помощи мобилизованным жителям региона. На эти деньги для военнослужащих приобретают коллиматорные прицелы, предназначенные для упрощения прицеливания и сопровождения цели, тепловизионные прицелы, которые позволяют вести наблюдение в условиях ограниченной видимости, сложных погодных условий, приборы ночного видения, приборы бесшумной стрельбы, цифровые радиостанции, которые организовывают связь в зашифрованном режиме и многие другие средства. Меценаты также могут приобрести необходимые вещи из списка самостоятельно.