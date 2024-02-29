Дочь Юрия Гагарина зарегистрировала товарный знак на имя отца

Младшая дочь Юрия Гагарина Галина зарегистрировала в Роспатенте товарный знак на имя и фамилию отца, пишет Mash. Теперь она сможет получать отчисления от практически любого использования образа и имени космонавта в коммерческих целях – от значков и футболок до компьютерных игр.

Галина Гагарина является профессором РЭУ им. Плеханова, ей 62 года. У нее есть старшая сестра Елена, возглавляющая музей "Московский кремль". В 2018-м году Елена Гагарина стала самым высокооплачиваемым директором государственных музеев – ее средняя ежемесячная зарплата составляла 1,2 млн руб.