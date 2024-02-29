В Свердловской области в три раза снизилось число выявленных поддельных банкнот

В 2023 году в банковской системе Свердловской области обнаружили 94 поддельные банкноты Банка России. Как сообщили Накануне.RU в Уральском главном управлении ЦБ РФ, это в три раза меньше, чем в 2022 году.

По данным управления, в 2023 году в регионе выявлены 74 поддельные пятитысячные купюры. Фальшивых тысячных обнаружено 13, номиналом 2 тысячи, 500 и 100 рублей – по две штуки, 200 рублей – одна штука. Отмечается, что некоторые подделки низкого качества и изготовлены, как правило, на цветных принтерах.

Также в 2023 году на Среднем Урале выявлено 12 фальшивых монет – на четыре штуки больше, чем в 2022 году. Как пояснили в управлении, рост связан с прошедшей акцией "Монетная неделя": тогда жители области сдали в банки более миллиона монет на сумму 3,3 млн рублей. Среди них оказалось и несколько поддельных.

Напомним, в конце прошлого года Центробанк выявил новую схему, которую стали использовать мошенники. Они спекулируют на обновлении банкноты номиналом 5 тысяч рублей.