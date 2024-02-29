Незаконным киоскам Екатеринбурга объявили войну. Некоторые уже ушли под снос

В Екатеринбурге объявили войну киоскам, незаконно осуществляющим свою деятельность. Период уговоров и попыток разрешить ситуацию миром закончился - власти города приступают к сносу. О самых скандальных историях в своем Telegram-канале рассказал общественник и руководитель мониторинговой группы "Народный контроль" Дмитрий Чукреев.

Довольно хитрым оказался владелец ларьков на улице Щорса около ТЦ "Марс" - ООО "Фаттеево". Еще в 2022 году МУГИСО и администрация Чкаловского района Екатеринбурга обратились в арбитраж с иском об освобождении земельного участка. Когда суд постановил снести нестационарный торговый объект (НТО), бизнесмены попытались оспорить решение, но безрезультатно. В январе, когда мэрия получила исполнительный лист на вынос объектов, а на объект приехала техника для сноса, выяснилось, что ларьки "переехали" на противоположную сторону и борьба началась заново.

"Благодаря оперативности управляющей компании, обслуживающей дом, удалось добиться выноса ларьков – спасибо депутату гордумы Алексею Мещерякову, который включился в процесс и оказал помощь во взаимодействии", - написал Чукреев.

По его словам, от действия таких владельцев НТО в первую очередь страдают арендаторы помещений. В данном случае - это ИП Хабалкин А.В. и ООО МФК "Юпитер 6", которым пришлось буквально за несколько часов собрать все вещи и выехать из помещений. В одном из павильонов располагался "Дым Bombim", где продавали вейпы и табак для кальянов, в другом "Деньга", где выдавали микрозаймы.

Еще одним многострадальным НТО стал павильон на Алтайской, 64/1. Его установили после того, как в 2010 году власти решили бороться с отсутствием нестационарных уличных туалетов за счет коммерсантов – последние ставили ларьки, совмещенные с туалетами, и пользовались определенными льготами. Однако, как и обычно, то, что создавалось на благо, в итоге стало использоваться под личные нужды.

"Изначально его ставили, чтобы сюда ходили в туалет водители маршруток (рядом конечная остановка), а не гадили в расположенном по другую сторону дороги сосновом бору. Но предприниматели решили, что торговля куда выгоднее содержания туалета. А водители маршруток так и бегают в лесополосу – только прятки сверкают. Сейчас, зимой, хотя бы не пахнет, а летом тут настоящий смрад", - написал Чукреев.

По его словам, туалет быстро закрылся, а ларек продолжил работать, продавая не только кока-колу и жвачку, но и пиво, спирт и паленые сигареты. Табачную и алкогольную продукцию полицейские изъяли, а на продавца составили административный протокол за незаконную торговлю спиртным.

"Главная наша функция - это соблюдение законодательства на территории нашего города. Мы за то, чтобы предпринимательская деятельность велась в строгом соответствии с нормативными документами. Есть предприниматели, которые не хотят играть по правилам, которые были придуманы городом и правительством нашей страны, и, конечно, они должны с нашего рынка уходить, максимально эффективно надо избавляться от таких пережитков 90-ых годов. Администрация Екатеринбурга и управляющие компании активно ведут борьбу с нелегальными торговыми объектами, которые нарушают законодательство, продают спиртное ночью и детям, незаконно торгуют сигаретами, в которых находится ужасный антисанитарный общепит: все эти киоски будут снесены с лица нашего города, как, в принципе, и объект, который находился на улице Белинского/Щорса", - заявил Чукреев.

К его словам присоединился и депутат Мещеряков, отметивший, что со всеми киосками, которые незаконно стоят на землях третьих лиц или города будут поступать точно так же, а именно - сносить.