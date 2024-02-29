Страховки вкладчикам QIWI-банка начнет выплачивать "Уралсиб"

29 февраля вкладчики QIWI-банка начнут получать страховые выплаты. Ранее Центральный банк России отозвал у кредитной организации лицензию.

Выплаты страховок будет осуществлять банк "Уралсиб", говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.

"Для получения страхового возмещения при личном обращении в банк-агент вкладчику достаточно представить только паспорт (документ, удостоверяющий личность) и заполнить предоставляемую банком-агентом форму заявления о выплате возмещения", - сообщили в АСВ.

По данным АСВ, за выплатой страховок могут обратиться около 20,2 тыс. вкладчиков, в том числе 10,9 тыс. индивидуальных предпринимателей и 9 тыс. юрлиц. Всего выплаты могут составить 4,3 млрд руб.

В этой сумме не учтены QIWI-кошельки. Ранее регулятор заявил, что деньги на таких кошельках не покрываются страховкой АСВ, тем не менее, у банка достаточно активов, чтобы расплатиться и с держателями кошельков (общая сумма – около 4,4 млрд руб.), но выплаты им будут проводиться в третью очередь.