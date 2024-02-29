Терапевт: У Байдена выявлено несколько заболеваний, среди которых апноэ во сне

У президента США Джо Байдена впервые выявили синдром обструктивного апноэ сна, говорится в заключении врача Белого дома – терапевта Кевина О'Коннора после ежегодного обследования американского лидера.

Обструктивное апноэ во сне проявляется в виде прекращения легочной вентиляции и может вести к ухудшению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта.

Как следует из опубликованного заключения терапевта, у 81-летнего американского лидера также имеется ряд ранее выявленных заболеваний. Среди них - мерцательная аритмия, периферическая нейропатия стоп, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит. Помимо этого Байден страдает от сезонных аллергий.

Как пишет "Лента.ру", О'Коннор пришел к выводу, что Байден в состоянии исполнять обязанности президента США в полном объеме и без исключений.

Ранее журналисты отмечали, что изменения в состоянии и поведении Байдена, связанные с его возрастом, ставят под вопрос возможность проведения им успешной предвыборной кампании в 2024 году. Байден в своих выступлениях часто допускает различные оговорки и заминки, иногда дезориентируется в пространстве.