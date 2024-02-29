В Тобольске началась заливка фундамента нового завода полипропилена

В Тобольске началась заливка фундамента нового завода по производству полипропилена, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Строительство стартовало в августе 2023 года. Проектная мощность — 570 000 тонн полипропилена в год, что в полтора раза увеличит возможности "ЗапСибНефтехима" по выпуску этого вида полимеров. Ввод нового комплекса обеспечит устойчивую сырьевую базу для перспективных проектов по увеличению выпуска отечественной продукции.

На строительной площадке началось бетонирование оснований для установок нового комплекса дегидрирования пропана и производства полипропилена (ДГП-2).

"Свайные работы еще продолжаются на отдельных участках параллельно с заливкой фундаментов, а уже этим летом начнем доставку технологического оборудования", — отметил руководитель проектного офиса ДГП-2 Денис Кульков.

Напомним, тобольский "ЗапСибНефтехим" вошел в список 100 лучших предприятий в России. По данным "Тюменьстата", обрабатывающая промышленность Тюменской области в 2023 году показала уверенный рост. Влияние на увеличение этого показателя оказал индекс производства химических веществ и продуктов, а также резиновых и пластмассовых изделий. Ведущим предприятием в этой отрасли стал "ЗапСибНефтехим", который в прошлом году переработал почти 9 000 000 тонн углеводородного сырья, выпустив более 1 500 000 тонн полиэтилена и свыше 1 000 000 тонн полипропилена.