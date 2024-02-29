29 Февраля 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В российских гостиницах могут ввести более дешевые невозвратные тарифы

В гостиницах предложено ввести более дешевые тарифы, которые, однако, не предполагают возврата средств при отмене бронирования. Такой законопроект разработало Минэкономразвития, он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ввести более дешевые невозвратные тарифы в отелях Ростуризм предлагал еще в 2021 году. Идея в том, что турист может выбрать более дешевый тариф, но риски он берет на себя. Сейчас же риски закладываются в цену, так как гостиницы просто завышают их, учитывая отказы. В настоящее время доля отказов от бронирования составляет около 10%. А продать номер, особенно если отказ произошел незадолго до заселения, сложно. По данным Минэкономразвития, убытки отрасли из-за отказов составляют 20 миллиардов рублей в год, которые компенсируются завышением цен.

Законопроект предполагает, что при выбор невозвратного тарифа деньги вернут в случае болезни или смерти туриста или близкого родственника.

Ожидается, что введение "невозвратных" тарифов снизит цены на номера. Однако гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин считает, что проверить это сначала стоило бы экспериментом с отдельными отелями или регионами. Потом что невозвратные тарифы представляют повышенный интерес в основном для курортных отелей и санаториев с большой глубиной бронирования на несколько месяцев вперед. А у большинства городских отелей потребность в невозвратных тарифах отсутствует, так как туристы часто бронируют их всего за несколько дней до заезда и очень редко отказываются от бронирования.

Невозвратный тариф в российских отелях может быть запущен уже в 2024 году, заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. По законопроекту, это планируется с 1 марта 2025 года.

Теги: гостиница, отель, бронирование, тариф


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