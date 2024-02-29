Сын британского короля проиграл суд с правительством Великобритании

Младший сын короля Великобритании принц Гарри проиграл суд по иску, поданному к британскому правительству. Кабинет министров лишил принца охраны, оплачиваемой из кошельков налогоплательщиков – после того, как Гарри оставил исполнение придворных обязанностей и переехал в США.

Охраны за государственный счет герцог Сассекский и его семья лишились в 2020 году. На суде в декабре 2023 года адвокаты Гарри утверждали, что принц попал при дворе в опалу, поэтому его и лишили королевских привилегий. Суд в итоге постановил, что решение правительства было оправданным и "не омраченным процессуальной несправедливостью". Представитель принца сообщил, что Гарри подаст апелляционную жалобу.

"Герцог требует не преференциального режима, а справедливого и законного применения правил", - цитирует юристов герцога CNN.

Представитель МВД Великобритании комментировать решение суда не стал.

Принц Гарри неоднократно заявлял, что безопасность его семьи находится под угрозой, часто сравнивая себя со своей матерью, принцессой Дианой Уэльской, погибшей во время преследования папарацци.

Принц Гарри ведет в Великобритании одновременно почти десяток тяжб. Все они связаны либо с "ущемлением" его прав как члена королевской семьи (охрана, сокращение расходов и т.д.), либо с газетными публикациями, которые принцу не нравятся.