БПЛА могут начать применять для проверок радиооборудования аэродромов

Производители беспилотников предложили разрешить применение дронов для проверок радиотехнического оборудования аэродромов.

Речь идет, в частности, о системах посадки и навигации, локаторах, пеленгаторах, сообщил "Ъ" гендиректор компании "Курсир" из НТИ "Аэронет", которая занимается разработкой таких дронов, Виталий Муниров.

Сейчас такие проверки можно проводить только на самолетах. Рынок этих услуг оценивается в 1 млрд руб. ежегодно. Дроны в этом случае "стоят" вдвое меньше.