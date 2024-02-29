ЕР приостановила членство дагестанского депутата, замуровавшего квартиру женщины внутри ТЦ

В Дербенте отделение "Единой России" приостановило членство в партии местного депутата Ровшана Омарова после того, как он замуровал квартиру местной жительницы внутри торгового центра.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов назвал случившееся "полным беспределом" и пообещал разобраться в ситуации.

"Гражданину Омарову было дано разрешение на перепланировку существующего здания по улице Пушкина", - сообщил мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов в Telegram-канале. Впоследствии, добавил градоначальник, им было допущено нарушение градостроительного законодательства.

По его словам, администрация Дербента обратилась в городской суд с требованием обязать Омарова устранить нарушения. Также в ситуации разбираются правоохранительные органы.

Членство Омарова в партии приостановлено до завершения разбирательств по уголовному делу, добавил мэр.

Как сообщалось, депутат городского собрания Дербента построил торговый центр на площадке, где находился многоквартирный четырехэтажный дом. Выкупить дом полностью ему не удалось - одна из жительниц от продажи своей квартиры отказалась. В итоге ТЦ был возведен вокруг квартиры женщины.