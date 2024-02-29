29 Февраля 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Путевки для детей подорожали за год на 20%

В этом году детский отдых подорожает примерно на 20% к прошлому году. Так, в краснодарских лагерях это будет стоить 60-75 тысяч рублей за 21 день, что для многих родителей неподъемные деньги. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Зампред комитета по туризму Наталья Костенко считает, что детский туризм скукоживается, так как не видит в нем необходимости. С этого года отменены субсидии на поддержку детского туризма, а все полномочия в этой сфере переданы регионам, рассказала она "Парламентской газете".

Например, в законодательстве нет даже такого понятия, как "организованная перевозка групп детей". Каждый вид транспорта устанавливает свои правила, а перевозить детей никто не хочет. В поездах нужно горячее питание, а РЖД это делать не обязаны.

На стратегической сессии РСТ обсуждалась проблема железнодорожной перевозки детских групп туроператорами. Руководитель комитета РСТ по железнодорожному транспорту Сусанна Старцева назвала действующие в РЖД размеры штрафов при вынужденном отказе от групповой поездки и требования Роспотребнадзора по питанию и медицинскому сопровождением детей в поезде слишком обременительными. А отказы от поездок не редкость. При этом при отказе от группового тура менее чем за семь суток, но не позднее, чем за трое суток, теряется 50% стоимости плацкарты. Если отказ происходит менее чем за трое суток, то теряется уже 100% стоимости плацкарты, а после отправления - полная стоимость железнодорожного билета. В то время как для самостоятельных туристов условия возврата более щадящие.

Еще одна причина - так называемый заявочный безвозвратный сбор - за резервирование места, который составляет более 120 рублей для детского билета и более 480 для взрослого. В обе стороны будет в два рза больше. И люди не понимают, кому и почему они дополнительно платят, если путешествие в группе должно быть более дешевым, чем индивидуальное.

По данным Минпросвещения, в 2023 году в детских лагерях года отдохнули и прошли оздоровление более 5 млн детей. Это примерно каждый шестой ребенок. Исключая самых маленьких и почти совершеннолетних, которые реже ездят в лагеря, получается примерно каждый четвертый.

Теги: отдых, дети, детский лагерь


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