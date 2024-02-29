Андрей Трубецкой: Миллиард потратят на жилищные программы в Сургутском районе в этом году

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о том, что на реализацию жилищных программ в муниципалитете направят более 1 млрд рублей. Речь идет о гарантированном выделении денег из бюджета в 2024 году. Финансирование пойдет из федеральной, окружной и муниципальной казны.

"На расселение аварийного жилфонда заложены 547 млн рублей, что позволит приобрести 100 квартир. Чуть больше полумиллиарда, 577 млн рублей, запланировано на переселение семей из фенольного жилья. Годом ранее по этой программе свои жилищные условия на 644 млн рублей смогли улучшить 108 семей. Общий объем потенциального фенольного жилфонда на территории Сургутского района составляет 221,9 тысяч кв. м", - написал Андрей Трубецкой в своем telegram-канале.

К концу года общая сумма может увеличиться за счет дополнительных траншей. В 2023 году она составила 2,3 млрд рублей.

Накануне Андрей Трубецкой во время рабочей поездки в Белый Яр вручил нескольким семьям ключи от новых квартир. Их получили три семьи из соседнего Барсово. В ближайшее время им предстоит переезд из "авариек" в новую девятиэтажку по улице Единства, 10 в Белом Яре.

"В этом доме администрация Сургутского района выкупила 37 квартир на общую сумму в 155,2 млн руб. из федерального, регионального и районного бюджетов. Из них 24 – для расселения фенольного жилфонда, 13 – аварийного. Часть квартир передали для решения жилищного вопроса барсовчан, которые согласились на переезд в другой поселок Сургутского района. В их родном поселении строительство нужных МКД еще не завершено", - отметил Андрей Трубецкой.

Ранее ключи от новых квартир также получили жители Лянтора.

"Всего на начало 2024 г. на расселение фенольного и аварийного жилфондов выделены 1,1 млрд руб. Свои жилищные условия смогут улучшить минимум 184 семьи или более 700 жителей района", - написал глава Сургутского района.