29 Февраля 2024
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Политика Московская область
Фото: пресс-служба Бориса Надеждина

В Долгопрудном оппозиция не поддержала переход на многомандатные округа

В подмосковном Долгопрудном "Единая Россия" не смогла провести поправки в устав городского округа, меняющие выборы по партийным спискам на многомандатные округа – оппозиция не поддержала перемены.

Депутат из Долгопрудного Борис Надеждин (ранее пытавшийся выдвинуться кандидатом в президенты России) отметил, что после изменения системы на многомандатные округа в соседних Химках 23 мандата получила "Единая Россия", по одному мандату получили "Справедливая Россия" и КПРФ. "Прошли согласованные кандидаты. Ровно такая же ситуация была на выборах в 2023 году по всей Московской области", - считает политик.

"По партийным спискам партии честно борются и получают мандаты согласно рейтингу. Напомню на всякий случай, что в 2019 году [в Долгопрудном] был самый плохой результат у "Единой России" по партийным спискам, 29%. 22% получила партия, список которой возглавлял я — Справедливая Россия, и от нее прошло шесть депутатов, включая сидящих здесь четырех", - заявил Надеждин на заседании городского парламента.

Долгопрудный – город в Московской области с населением 120 тыс. человек.

Многомандатный избирательный округ – избирательный округ, от которого избираются два и/или более депутатов. За каждого депутата избиратели голосуют персонально. Голосование может быть организовано по блоковой системе, системе единственного непередаваемого голоса и системе ограниченного вотума.

Многомандатный избирательный округ создается прежде всего для того, чтобы сделать схему избирательных округов разумной и географически обусловленной. То есть когда создание одномандатного округа невозможно без раздела неделимой территории для соблюдения примерного равенства числа избирателей. Например, пришлось бы разделить дом или деревню на разные округа.

Теги: долгопрудный, выборы, партийные списки, борис надеждин


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