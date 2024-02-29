29 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский защитник культурного наследия выступил против видеоэкранов на зданиях города

Огромные рекламные видеоэкраны на зданиях Екатеринбурга являются излишеством и не нужны городу. К такому мнению пришел глава Екатеринбургского центра по охране и использованию исторического и культурного наследия Леонид Генин. По его словам, водители только отвлекаются на пеструю рекламу, а пешеходы и вовсе не обращают на нее должного внимания.

"Мне кажется, это немножко перегиб. Если честно, я к этим щитам отношусь очень негативно. Если ты едешь на машине и перед тобой мелькает реклама, ты просто начинаешь на нее смотреть и отвлекаешься от дороги. Если ты идешь пешком, как правило, ты чем-то другим занят, очень редко смотришь на эту рекламу. Мне кажется, что город, если бы [видеоэкранов] не стало, был бы только лучше", – пояснил градозащитник в эфире программы "Акцент" на ОТВ.

По его мнению, лучшим расходованием средств стало бы создание музея деревянного зодчества - старинные деревянные дома, размещенные на участке в 40-60 га. Генин предложил застройщикам глубже изучить проект и заняться реставрацией объектов.

Напомним, что уже в 2022 году власти Екатеринбурга размышляли над идеей переноса из центра города объектов культурного наследия. В первую очередь речь идет об объектах деревянного зодчества, для которых необходимо найти отдельную площадку для создания подобия музейного городка. Таким образом центр города освободился бы для новых и более полезных построек, а ОКН расположились бы вблизи города и служили бы музеем как для местных жителей, так и для туристов.

Теги: Екатеринбург, культурное наследие, видеоэкран,


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