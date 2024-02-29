"Кладбище машин": в Екатеринбурге сотрудники "скорой" жалуются на нехватку техники

Сотрудники "скорой помощи" Екатеринбурга пожаловались на нехватку техники. По словам одного из них, из строя вышли десятки машин, которые не чинят. Однако на станции скорой медицинской помощи (ССМП) это отрицают.

Как пишет Telegram-канал Ural Mash со ссылкой на неназванного сотрудника, проблема тянется еще с лета: машины вечно ломаются и в ремонте.

"Их все больше и больше. Зимой их прибавилось в два раза из-за того, что добавилась нагрузка и из-за плохих дорог. Все машины стоят на одной подстанции, их там штук 60. Около половины в гаражах и никак не ремонтируются. Просто кладбище машин. Они не выезжают, потому что нет запчастей", - рассказал работник.

По его словам, запчасти якобы закупают самые дешевые, и очень часто эти детали не подходят. В итоге некоторые идут под списание.

"Если машина сломалась – мы ждем резерва. Бывали случаи, когда коллеги сидели и ждали полсмены другую машину. Некоторым вообще дали УАЗики, на которых не написано "скорая помощь". Мы сами ремонтируем машины за свой счет", - утверждает сотрудник.

По его данным, в "скорую" поступило около пяти новых машин, которых хватило не всем подстанциям. Сотрудник утверждает, что из-за этой ситуации со станции "скорой помощи" уволились примерно 50 человек.

В пресс-службе ССМП прокомментировали анонимные источники.

"Данная информация не соответствует действительности. ГБУЗ СО "ССМП" в достаточной мере оснащено автомобилями скорой медицинской помощи. Действительно, с транспортными средствами случаются поломки, когда возникают ситуации, требующие ремонта. Количество ремонтов не увеличилось по сравнению с прошлым и позапрошлым годом. Автотранспортная служба находится в рабочем состоянии, технические ремонты проводятся", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе.

Там назвали недостоверной информацию, что с начала года машины стали ломаться в два раза чаще и их не хватает.

"Обслуживание автомобилей скорой медицинской помощи, закуп запасных частей проводится в полном соответствии с действующим законодательством (ФЗ №44) с соблюдением аукционных процедур. Силами водителей осуществляются только несущественные действия с автомобилем в виде замены лампочек, проверки работоспособности узлов и агрегатов при приеме-передаче транспортного средства, добавления технических жидкостей по мере необходимости", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в январе появлялась информация, что сотрудников "скорой" Екатеринбурга лишили так называемой 13-й зарплаты. Утверждалось, что это якобы сделали из-за того, что они не успевали на вызовы. Однако в свердловском Минздраве заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.