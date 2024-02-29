В Финляндия не ограничили географию применения оружия, передаваемого Украине

Финляндия не ограничивала географию применения оружия, передаваемого Украине.

"Насколько мне известно, Финляндия не устанавливала подобных ограничений (на использование оружия для ударов по территории РФ), и Украина должна иметь право использовать это оружие против военных объектов также на территории России", - приводят "Ведомости" слова председателя парламентского комитета по обороне Юкку Копру.

Ранее Брюссель начал аудит предоставленных Украине странами ЕС вооружений на фоне заявлений о том, что вклад некоторых стран оказался меньше, чем было для них возможно.