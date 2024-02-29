29 Февраля 2024
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Югорчане перед Международным женским днём "разобрали" всех стриптизёров

В Югре перед Международным женским днём не осталось свободных стриптизёров. Об этом сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на организаторов подобных выступлений.

Свободные танцоры также закончились в Мурманске, Омске, сообщает канал. Желающим устроить подобный сюрприз, придется или "перекупать" танцора или заказывать их из других городов. Сообщается, что агентство из Екатеринбурга готово отправить своих сотрудников в другие города самолётом. Стоимость такого вызова в Ханты-Мансийск ради танца в пять-семь минут составит порядка 90 тыс. руб.

Местные telegram-каналы сообщают, что спрос (как и цена) на "горячие" танцы вырос еще месяц назад.

Вопрос, стоит ли ожидать новых скандалов из-за "голых" вечеринок, остается открытым.

Напомним, первый скандал с "голой" вечеринкой произошел перед новогодними праздниками. 21 декабря в московском клубе "Мутабор" российские знаменитости приняли участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Фото с вечеринки попало в сеть и вызвало массовое осуждение. Лефортовский районный суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Более того, этот же суд счел вечеринку блогера пропагандой гомосексуальных отношений — движения, которое Верховный суд России признал экстремистским на территории РФ. Клуб закрыли на 90 суток.

Позднее оскандалился Екатеринбург - выяснилось, что еще в ноябре в стенах местного Дома офицеров прошла эротическая БДСМ вечеринка. Широкой публике о ней стало известно в феврале. По данным СМИ, подобные вечеринки не редкость в столице Урала, однако выбор места для очередной из них поразил общественность. Реакция была настолько бурной, что племянник президента Роман Путин отказался от проведения в ОДО церемонии открытия регионального отделения "Всероссийского комитета поддержки Путина", хотя и посетил на следующий день завершающий его рабочую поездку концерт там же.

Теги: стриптизер, голая вечеринка, танцы, женский день


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