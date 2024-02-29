Элитный отряд ВСУ уничтожили при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области

В Херсонской области на Тендровской косе была ликвидирована группа украинских диверсантов. Об этом сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"Диверсионная группа элитного 73-го Морского центра ВМС Украины пыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но была практически полностью уничтожена русскими воинами", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Mash пишет, что диверсанты пытались проникнуть на подконтрольную России территорию на пяти лодках. Telegram-канал со ссылкой на военкоров сообщает, что их обнаружили еще на подходе. Потери ВСУ составили минимум 20 бойцов, один боец получил ранение и попал в плен. Одна лодка скрылась.