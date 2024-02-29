Трамп проведет переговоры с венгерским премьер-министром Орбаном

Дональд Трамп планирует принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде на следующей неделе, передает Bloomberg.

Ожидается, что встреча состоится 8 марта.

Американские СМИ подчеркивают, что Орбан является самым лояльно настроенным по отношению к Москве европейским руководителем, его позиция частично схожа с тем, что декларирует Трамп, говоря об отношениях с Россией и российско-украинском конфликте. Орбан пользуется популярностью у американских консерваторов (в 2022 году его охотно приветствовали в Техасе) и встречает резкую критику со стороны Демократической партии и ее сторонников.

На прошлой неделе офис Трампа анонсировал его встречу с президентом Аргентины Хавьером Милеем, который также приехал в США.