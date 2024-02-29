На Кубани снизился доход от курортного сбора

Озвучены данные по доходам Кубани от курортного сбора. Как оказалось, он в 2023-ем почти не вырос в сравнении с 2022-ым, хотя в ушедшем году туристов в Краснодарском крае было заметно больше.

В 2023 г. край заработал на курортном сборе 742,19 млн руб. В 2022 г. было собрано на 0,65% больше – 747,03 млн руб. Уменьшение поступлений краснодарские чиновники объясняют выходом городского округа Сириус из системы курортного сбора. При этом реальный турпоток в крае в 2023 г. стал рекордным: за год в регионе отдохнули 18,6 млн человек, пишет РБК.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал идею Минэкономразвития насчет введения курортного сбора на всей территории страны.

"Введение курортного сбора на всей территории страны убьет внутренний туризм, который в период пандемии только-только начал развиваться из-за закрытых границ. Красоты России потеряют свое преимущество — дешевизну и способность конкурировать с Египтами и Турциями", - полагает Дерипаска.