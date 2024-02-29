29 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Алексея Вихарева / Дмитрий Иванов

Алексей Вихарев потратил полмиллиона на ремонт актового зала для своих волонтеров из УрГПУ

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев выделил из личных средств полмиллиона рублей для ремонта актового зала в УрГПУ. В помещении регулярно занимаются студенческие танцевальные коллективы, а среди студентов вуза имеются активисты Волонтерского центра Вихарева.

Алексей Вихарев и волонтеры во время ремонта актового зала в УрГПУ(2024)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева / Дмитрий Иванов

Ремонтная бригада была нанята, основной этап работ был завершен в зимние каникулы в феврале.

"Работы были проведены очень быстро и оперативно, без всяких вопросов. Студенты охотно включились в процесс, помогали профессиональным рабочим в бытовых задачах при подготовке к ремонтным работам - помогали снимать обои", — поделилась заместитель начальника управления имущественного комплекса УрГПУ Марина Струкова.

Алексей Вихарев во время ремонта актового зала в УрГПУ(2024)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева / Дмитрий Иванов

За три недели рабочие и волонтеры депутата из числа студентов УрГПУ выровняли стены, переклеили обои, отремонтировали электропроводку и установили освещение. Алексей Вихарев лично проверял ход работ.

Ремонт актового зала в УрГПУ(2024)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева / Дмитрий Иванов

Ремонт актового зала в УрГПУ(2024)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева / Дмитрий Иванов

"С педагогическим университетом дружим уже несколько лет. Я за то, чтобы наши дети получали качественное образование в комфортных условиях. Поэтому откликнулся на просьбу студентов. К тому же, в марте этого года пройдут выборы президента России и тысячи екатеринбуржцев придут в этот актовый зал, чтобы проголосовать, сделать свой выбор на следующие 6 лет!" — рассказал Алексей Вихарев.

Алексей Вихарев во время ремонта актового зала в УрГПУ(2024)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева / Дмитрий Иванов

Ремонт актового зала в УрГПУ(2024)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева / Дмитрий Иванов

В ближайшее время в зале положат специальный танцевальный линолеум, установят зеркала и заменят батареи. А 15-17 марта танцевальная площадка превратится в избирательный участок, где пройдут выборы лидера нашей страны.

Алексей Вихарев не первый год поддерживает образовательные учреждения уральской столицы. В конце прошлого он передал лазерный станок с ЧПУ школе N°138 и проектор школе №114. Ранее закупил современное оборудование для уроков труда в школы № 67 и 66, а школе-интернату №11 депутат помог оборудовать "мастерскую мечты", отремонтировав кабинет и оснастив его всем необходимым. В начале этого учебного года Алексей Вихарев на собственные средства по просьбе учителей и родителей отремонтировал пешеходный тротуар к школе №167. На благоустройство потребовалось более одного миллиона рублей и всего 4 дня, до этого несколько лет учащиеся и сотрудники школы вынуждены были добираться на уроки по грунтовой дороге. Сегодня благоустроенным тротуаром ежедневно пользуется свыше 3 тыс. человек.

Теги: УрГПУ, Вихарев, волонтеры, актовый зал, ремонт


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