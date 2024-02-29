Алексей Вихарев потратил полмиллиона на ремонт актового зала для своих волонтеров из УрГПУ

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев выделил из личных средств полмиллиона рублей для ремонта актового зала в УрГПУ. В помещении регулярно занимаются студенческие танцевальные коллективы, а среди студентов вуза имеются активисты Волонтерского центра Вихарева.

Ремонтная бригада была нанята, основной этап работ был завершен в зимние каникулы в феврале.

"Работы были проведены очень быстро и оперативно, без всяких вопросов. Студенты охотно включились в процесс, помогали профессиональным рабочим в бытовых задачах при подготовке к ремонтным работам - помогали снимать обои", — поделилась заместитель начальника управления имущественного комплекса УрГПУ Марина Струкова.

За три недели рабочие и волонтеры депутата из числа студентов УрГПУ выровняли стены, переклеили обои, отремонтировали электропроводку и установили освещение. Алексей Вихарев лично проверял ход работ.

"С педагогическим университетом дружим уже несколько лет. Я за то, чтобы наши дети получали качественное образование в комфортных условиях. Поэтому откликнулся на просьбу студентов. К тому же, в марте этого года пройдут выборы президента России и тысячи екатеринбуржцев придут в этот актовый зал, чтобы проголосовать, сделать свой выбор на следующие 6 лет!" — рассказал Алексей Вихарев.

В ближайшее время в зале положат специальный танцевальный линолеум, установят зеркала и заменят батареи. А 15-17 марта танцевальная площадка превратится в избирательный участок, где пройдут выборы лидера нашей страны.

Алексей Вихарев не первый год поддерживает образовательные учреждения уральской столицы. В конце прошлого он передал лазерный станок с ЧПУ школе N°138 и проектор школе №114. Ранее закупил современное оборудование для уроков труда в школы № 67 и 66, а школе-интернату №11 депутат помог оборудовать "мастерскую мечты", отремонтировав кабинет и оснастив его всем необходимым. В начале этого учебного года Алексей Вихарев на собственные средства по просьбе учителей и родителей отремонтировал пешеходный тротуар к школе №167. На благоустройство потребовалось более одного миллиона рублей и всего 4 дня, до этого несколько лет учащиеся и сотрудники школы вынуждены были добираться на уроки по грунтовой дороге. Сегодня благоустроенным тротуаром ежедневно пользуется свыше 3 тыс. человек.