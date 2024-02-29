Минздрав зарегистрировал обновленный "Спутник V"

Министерство здравоохранения России зарегистрировало обновленную двухкомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник V", в инструкцию к препарату внесены соответствующие изменения, передает РИА Новости со ссылкой на главу НИЦ им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

Разработчик вакцины отметили, что регистрация "Спутника V" позволит начать тестирование обновленной вакцины на подростках, для которых пока не зарегистрирован "Спутник Лайт" (его состав ранее также был обновлен).

Ранее Гинцбург отметил, что прежняя вакцина перестала быть эффективной, поскольку короновирус мутировал.