Отец ребенка с СМА из Екатеринбурга обратился к Бастрыкину. Глава СК дал поручение

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад по ситуации с маленьким Мишей Бахтиным из Екатеринбурга. Речь вновь идет о непредоставлении ребенку медицинского препарата.

Ранее отец мальчика Дмитрий записал обращение к Бастрыкину. Семья Миши не согласилась с решением консилиума с участием трех федеральных медорганизаций по вопросу о назначении препарата. Родители по-прежнему считают, что решение врачей подвергает опасности жизнь и здоровье их сына. Боле того, Дмитрий Бахтин потребовал возбудить уголовные дела против медиков.

По факту непроведения терапии лекарственным препаратом ребенку СКР по Свердловской области сейчас расследует уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (Халатность). Как сообщили Накануне.RU в СК России, Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования, по доводам потерпевшей стороны и принятым мерам.

Напомним, недавно родители Миши Бахтина из Екатеринбурга (у ребенка диагноз СМА) выиграли суд у министерства здравоохранения региона. Теперь чиновники обязаны обеспечить мальчика необходимым ему лекарством.