Порошенко попал в список виновников энергоблокады Крыма

Глава крымского парламента Владимир Константинов полагает, что решение об энергоблокаде Крыма принимал занимавший в то время пост главы Украины Петр Порошенко.

Инструктировали киевские власти в технической части из США, сказал РИА Новости Константинов.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с отключением полуострова от электроснабжения с Украины. По словам президента, инициаторы этого преступления – "удивительные идиоты".

Крым был полностью обесточен в ноябре 2015 г. из-за подрыва опор ЛЭП, идущих с Украины. Ответственность за энергоблокаду взяли на себя лидеры организации "Меджлис крымскотатарского народа", а также экстремистские организации "Правый сектор" и бойцы батальона "Азов" (запрещенные в России группировки).