Авиарейсы между Москвой и Питером летом будут выполняться каждые 15 минут

Предстоящим летом между Москвой и Санкт-Петербургом запланировано рекордное число рейсов.

Авиалайнеры будут летать каждые 15 минут. В июне-сентябре перевозчики собираются выполнять в среднем по 83 перелета каждые сутки из московских аэропортов в Пулково и столько же в обратном направлении.

Чаще всего летать будет "Россия" на самолетах Superjet 100. На этих рейсах "Аэрофлот" готовится запустить шаттловый сервис. Речь может идти о появлении нового тарифа, который позволит пассажирам ускоренно пройти предполетные процедуры в аэропорту. Как считают эксперты, это создаст конкурентное преимущество перед "Сапсанами", сообщают "Известия".