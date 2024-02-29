Госдума: соцподдержка граждан станет ключевой темой в послании Путина

Большая часть послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию может быть посвящена теме социальной поддержки граждан.

Об этом заявили в Госдуме. Как заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов ("Единая Россия"), большая часть послания традиционно посвящается социальной политике. Также актуален вопрос льготных ипотечных программ, в частности "уточнение требований к заемщикам, к объектам недвижимости".

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов ожидает, что большая часть послания Путина будет связана со сферой социальной политики - по реальной борьбе с бедностью, решению острейшей демографической проблемы. СРЗП ожидает расширения программы материнского капитала и льгот для многодетных семей.

По словам лидера ЛДПР, главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, "большие ожидания от послания президента связаны с тем, какие инициативы будут предложены для поддержки бойцов, каждый день приближающих победу России". По его словам, поддержка родственников участников СВО "даст армии уверенность в крепком тыле и также будет способствовать скорейшей победе России".

Парламентарий также считает, что за частью послания главы государства, связанной с внешней политикой, "с пристальным вниманием будут следить во всем мире".

Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев ждет поддержки инициатив, за которые последовательно выступает партия. "Это декриминализация бизнеса и предпринимательская свобода, поддержка малых и средних предприятий, рост инвестиций в здравоохранение, образование и науку", - сообщил законодатель.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что послание президента в этом году "требует ответов на целый ряд вопросов, которые давно перезрели". " Прежде всего, мы можем <…> успешно развиваться при одном предельно жестком условии: если темпы экономического роста будут выше мировых. Мы за последние 20 лет впервые в прошлом году преодолели 3,5% и вышли на мировые темпы", - сообщил журналистам Зюганов.

Он указал, что в предшествующие годы темпы роста экономики были около 1%, "что свидетельствовало об износе коммуникаций, уровне аварийности и техническом отставании", сообщает ТАСС.

Внимание к посланию приковано, например, в связи с тем, что Путин огласит его незадолго до выборов. Шесть лет назад, перед прошлыми выборами президента, Путин выступал с обращением к депутатам и сенаторам 1 марта 2018 года. Тогда послание было разделено на две части: первая – повестка "прорывного развития" России на ближайшие шесть лет, а во второй президент рассказывал о разработке новейших систем стратегического вооружения.