Россияне смогут использовать налог на депозиты для получения вычетов

Налог на проценты с банковских депозитов россияне смогут использовать для получения вычетов от государства.

Речь идет о социальном, имущественном или инвестиционном вычете. Благодаря им россияне смогут компенсировать сумму, которую должен заплатить в бюджет с дохода от депозита гражданин. Этот сбор переведут в казну впервые в 2024 году.

Как заявили в ФНС, вычет можно получить, если у человека есть доходы, с которых он заплатил НДФЛ по ставке 13% (или 15% — если за год поступления превысили 5 млн рублей). До этого к таким доходам относились, в частности, зарплата гражданина, а также прибыль от продажи ценных бумаг. Теперь в налоговую базу добавляют поступления от процентов по вкладам, сообщают "Известия".

Напомним, рост ставки Центробанка России с 15% до 16% не повлияет на налог на доход с вкладов, который граждане должны будут заплатить по итогам 2023 года. Это связано с тем, что необлагаемый лимит высчитывается как 1 млн руб., умноженный на максимальное значение ключевой ставки на первое число каждого месяца в отчетном году.