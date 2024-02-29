В Госдуме просят установить переходный период по утильсбору на авто

Кабмин России просят установить переходный период по утилизационному сбору на автомобили.

Соответствующее обращение подготовлено депутатами Госдумы в адрес главы правительства Михаила Мишустина. Как сказано в документе, суммы утилизационного сбора выросли в десятки, а в некоторых случаях в сотни раз, достигая порой половины стоимости самого приобретенного автомобиля. В сложной ситуации оказалось огромное количество людей.

По словам парламентариев, обновленные правила по утилизационному сбору должны были быть направлены, прежде всего, на посредников при приобретении автомобилей и отдельных автосалонов, желающих увеличить свою прибыль за счет обхода установленных правил, однако сказались на гражданах.

Законодатели просят Мишустина установить переходный период действия принятых положений и определив, что в отношении граждан, которые заключили договоры на приобретение автомобилей или ввезли их в Россию до 01 апреля 2024 года, применяются действовавшие ранее (до 01 августа 2023 года) суммы утилизационного сбора, а также условия их применения и расчета, сообщают "Известия".

Напомним, в середине сентября выяснилось, что цены на автомобили в России продолжают расти. Этому способствуют увеличение утилизационного сбора и продолжающееся ослабление рубля.