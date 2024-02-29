СМИ: штрафы за навязчивость коллекторов составят до 2 млн рублей

В России установят штрафы за навязчивое общение коллекторов с гражданами.

Для физических лиц‎ размер взыскания может составить от 50 до 500 тыс. руб., должностных лиц — от 100 тыс. до 1 млн или дисквалификацию на срок до одного года, для юрлиц — до 2 млн руб. Соответствующий проект закона с поправками в КоАП подготовил Минюст.

С 1 февраля 2024 года неплательщик может отказаться от личного общения с взыскателями, выбрав иной способ для диалога. В том числе письменно по указанному им адресу или электронной почте, через нотариат или портал "Госуслуги".

Кроме того, если раньше ограничения распространялись только на коллекторов, то теперь под них подпадают банки и МФО. Минюст считает необходимым ввести для коллекторов отдельные штрафы за неисполнение решений органов исполнительной власти об ограничении способов взаимодействия с должником. За это должностным лицам будет грозить наказание от 50 до 100 тыс. руб. или дисквалификация до одного года, для юрлиц — от 200 до 300 тыс. руб.

Как сказано в пояснительной записке к документу, принятие законопроекта позволит усовершенствовать механизмы защиты прав россиян от недобросовестных действий при возврате просроченной задолженности и создаст условия для административного наказания, сообщают "Известия".

Эксперты считают, что стоит не запрещать работу тех, кто выбивает долги, но необходимо усилить контроль за ними.