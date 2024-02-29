Регионы РФ жалуются на нехватку вакцин от кори

В нескольких городских поликлиниках Санкт-Петербурга не оказалось вакцины от кори.

На нехватку препарата жалуются жители как минимум 15 регионов. Как говорят эксперты, запасы иссякли из-за вспышки заболеваемости, "подчищающей иммунизации" и роста спроса на препарат на фоне увеличения случаев заражения. В компании "Нацимбио", которая является единственным поставщиком этой вакцины для Национального календаря прививок, заявили, что в январе все субъекты получили почти 200 тыс. доз, а за февраль и март должно поступить еще более 260 тыс.

В ряде регионов подтвердили, что вакцина получена и в течение нескольких дней станет доступна для пациентов.

Врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева заявила, что в России действительно идет вспышка кори. По ее словам, ее завозят граждане ближайшего зарубежья. Заболевание распространяется и среди людей, которые отказались прививаться по религиозным соображениям, ведущих кочевой образ жизни и не обращающихся за медицинской помощью.

Врач-эпидемиолог Клинической больницы Святого Луки Василий Андреев рекомендовал всем, кто находится в зоне риска заражения корью, обязательно сходить в поликлинику или частную медицинскую лабораторию, сдать анализ на антитела к кори и привиться, сообщают "Известия".

Отстранение от занятий детей, не привитых от кори или других болезней, при заболевании или просто подозрении на болезнь кого-то из школьников противоречит федеральному закону об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Такую жалобу ранее направили генпрокурору РФ Игорю Краснову "Родители Москвы".