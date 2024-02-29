Российский космонавт заявил, что утечка на МКС не представляет угрозы

Утечка на российском сегменте Международной космической станции не представляет угрозы экипажу.

Как заявил командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, полет продолжается в штатном режиме. По его словам, утечка воздуха произошла из переходной камеры служебного модуля "Звезда". Отмечается, что утечка не представляет угрозы безопасности экипажа. Полет продолжается в штатном режиме.

По словам космонавта, работы ведутся при поддержке специалистов с Земли, сообщает ТАСС.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что специалисты фиксируют утечку воздуха на российском сегменте Международной космической станции. NASA взаимодействует с российской стороной в связи с выявленной утечкой.