Реальные зарплаты в России установили пятилетний рекорд роста

В России реальная начисленная заработная плата в 2023 году увеличилась на 7,8%.

Как говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении, это самый большой рост с 2018 года, когда показатель увеличился на 8,5%.

По предварительным данным ведомства, среднемесячная номинальная зарплата в прошлом году составила 73 тыс. 709 руб., что на 14,1% больше, чем в 2022 году. В декабре 2023 года номинальная зарплата составила 103 тыс. 815 руб. – рост на 8,5% по сравнению с декабрем 2022 года в реальном выражении.

Больше всего в 2023 году зарплаты выросли в отраслях, связанных с активным импортозамещением, строительством, гособоронзаказом: производство готовых металлоизделий (+23,5% в номинальном выражении), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+22%), производство электрооборудования (+23,7%), производство прочих транспортных средств и оборудования (+22,2%), сообщает РБК.

Ранее стало известно, что в 2023 году зарплаты педагогов, госслужащих и работников отрасли бизнес-услуг росли быстрее других.