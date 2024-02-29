Следствие просит заочно арестовать блогера КраСаву

Следствие просит Тверской суд Москвы заочно арестовать российского блогера и бывшего футболиста Евгения Савина (КраСава) по делу о дискредитации российской армии.

Из картотеки суда следует, что мужчине вменяют часть 1 статьи 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации)

МВД России в феврале объявило Савина в розыск по статье УК.

Весной 2022 года Савин на своем YouTube-канале опубликовал видео, в котором украинские футболисты выразили мнение о боевых действиях на Украине. Вскоре после этого он уехал из России на Кипр.