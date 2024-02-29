Bild обнародовал четырехэтапный теоретический сценарий "нападения" РФ на НАТО

Bild опубликовал теоретический сценарий нападения России на НАТО.

Немецкое издание ссылается на правительственный документ, представленный парламенту.

Первой фазой нападения станет массовая кампания дезинформации, особенно в СМИ и социальный сетях. Ожидаются кибератаки и нападения на объекты критической инфраструктуры: линии электропередач, плотины и т.д.

Вторая фаза будет заключаться в крупных маневрах войск России на границах НАТО. На это союзники ответят развертыванием собственных войск на восточной границе. Это приведет к появлению первых беженцев. Также возможно выведение из строя первых космических спутников. Возможны нападения на такие объекты в Германии, как химические предприятия и атомные реакторы.

Третья фаза, как считают авторы документа, подразумевает непосредственное нападение России на страны НАТО. Территория ФРГ подвергается точечным ударам. Ожидается массовое выведение из строя спутников в космосе.

Затем российские войска прорвутся к территории Германии, бои будут происходить на суше, в море и в воздухе. Россия может применить биологическое, химическое и тактическое ядерное оружие.

По данным издания, есть опасение применения РФ некого ядерного электромагнитного импульса, который задействуется на высоте 50 километров над землей и может вывести из строя все электронные устройства.

Ранее Bild также опубликовал прогноз, согласно которому, война может начаться летом 2025-го, а за год до этого у России будет успешное наступление на Украине.