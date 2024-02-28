"Роскосмос" сообщил об утечке воздуха на российском сегменте МКС

В "Роскосмосе" сообщили, что специалисты фиксируют утечку воздуха на российском сегменте Международной космической станции (МКС).

По данным ведомства, экипажу и станции ничего не угрожает.

NASA взаимодействует с российской стороной в связи с выявленной утечкой, передает РИА Новости.

По словам руководителя программы NASA на МКС Джоэля Монтальбано, утечка воздуха на российском сегменте МКС увеличилась в два раза.

"В хвостовой части МКС мы наблюдаем небольшую утечку. Мы видели, что утечка увеличилась примерно за неделю до последнего запуска "Прогресса" и его стыковкой со станцией", - сказал Монтальбано в ходе брифинга, посвященного новой миссии на МКС Crew-8.

Он добавил, что воздух в переходной камере модуля "Звезда" стал уходить в два раза быстрее.