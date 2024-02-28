Суд в Москве инициировал заочный арест блогера и экс-футболиста Савина

Следствие потребовало заочно арестовать блогера и бывшего футболиста Евгения Савина, обвиняемого в дискредитации российской армии. Информация появилась в картотеке Московского городского суда.

14 февраля МВД России объявило Савина в розыск.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Савина снова проверяют на дискредитацию ВС РФ. Поводом для проверки стало интервью Савина Ксении Собчак, опубликованное в апреле.

В феврале 2023 года блогера признали виновным по этой же статье. Тогда его оштрафовали на 50 тысяч рублей. Отмечалось, что если проверка подтвердит нарушение, Савину может грозить уже уголовное дело и до пяти лет лишения свободы.

Весной 2022 года Савин на своем YouTube-канале опубликовал видео, в котором украинские футболисты выразили мнение о боевых действиях на Украине. Вскоре после этого он уехал из России на Кипр.