Совет Госдумы рассмотрит обращение Приднестровья, посоветовавшись с Путиным и МИД

Обращение Приднестровья будет рассмотрено по существу, как только оно поступит в Госдуму. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин.

Он добавил, что Совет ГД будет обсуждать его на основе консультаций с президентом России и МИД РФ.

Затулин подчеркнул, что накануне было много разных слухов, некоторые из которых могли запускаться с провокационной целью. "Я имею в виду обращение о вхождение в состав России и так далее", - пояснил он.

Напомним, Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. Об этом говорится в резолюции, принятой сегодня съездом депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

На прошлой неделе глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил о возможной эскалации конфликта.