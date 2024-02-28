Пашинян: Армения может заморозить членство в ОДКБ де-юре

Ереван может заморозить участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) де-юре, если организация не выполнит свои обязательства. Это будет означать, например, отсутствие армянского постпреда при организации, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, постпреда Армении нет в ОДКБ уже год, страна длительное время не участвует в мероприятиях ОДКБ на высоком и высшем уровнях, передает РИА Новости.

Организация, заявил Пашинян, вместо выполнения обязательств в сфере безопасности, "напротив, создает проблемы в сфере безопасности для Армении".

На прошлой неделе премьер заявил, что Армения приостановила участие в ОДКБ. По его словам, договор о коллективной безопасности не был выполнен в отношении Армении, в особенности в 2021-2022 годах.

В самой организации сообщили, что не получали каких-либо официальных заявлений от Армении о приостановке ее участия в ОДКБ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет разъяснений от армянской стороны после слов Пашиняна. В Кремле также не получали официальных обращений по этому поводу.