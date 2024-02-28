Игорь Бабушкин напомнил астраханцам о голосовании по выбору территорий для благоустройства

"В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроим ещё 50 общественных территорий в 47 населённых пунктах нашего региона", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Одно из самых масштабных преобразований коснется Комсомольской набережной. Здесь будет осуществляться уже третий этап реконструкции.

В этом году в регионе продолжат благоустраивать территорию. Предстоит обустроить пешеходные и велосипедные дорожки, три детские площадки, выделить специальную зону для выгула и дрессировки домашних животных.

Также приведут в порядок не только прогулочную зону, но и береговую линию. Параллельно по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" предстоит отремонтировать проезжую часть.

"Совсем скоро стартует голосование. Принять участие можно на избирательных пунктах с 15 по 17 марта. Сделайте свой выбор!", - призвал жителей Астраханской области Игорь Бабушкин