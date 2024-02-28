28 Февраля 2024
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Экономика В бывшем СССР Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Делегация Астраханской области работает на XII Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме

Форум проходит в Ставропольском крае в выставочном комплексе «МинводыЭКСПО» под эгидой Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства экономики Азербайджанской Республики и Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики. На крупном международном мероприятии аккредитовано около 400 представителей деловых кругов и органов власти двух стран.

В работе форума принимает участие делегация Астраханской области в составе заместителя председателя правительства региона Казбека Хадикова, министра внешних связей Владимира Головкова и заместителя министра промышленности, торговли и энергетики Михаила Кабакова.

«Сотрудничеству с Азербайджаном мы придаём особое внимание. Активно развиваем связи в торговле, логистике, промышленности, сельском хозяйстве, туризме, образовании, культуре и других сферах, — прокомментировал министр внешних связей региона Владимир Головков. — Форум — это хорошая возможность укрепить имеющиеся и наладить новые контакты с нашими азербайджанскими партнёрами».

На бизнес-сессии «Кооперационные возможности для субъектов малого и среднего предпринимательства России и Азербайджана» выступил заместитель председателя правительства Астраханской области Казбек Хадиков, который рассказал об активизации двусторонних бизнес-контактов.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В частности, было отмечено взаимодействие между Астраханской областью и Апшеронским районом Азербайджана в сфере сельского хозяйства. В 2023 году на конференции в Баку представители агропромышленного комплекса двух регионов обменялись опытом и договорились о заключении контрактов.

Также в прошлом году астраханские субъекты малого и среднего предпринимательства заключили несколько экспортных контрактов на международной выставке INTERFOOD AZERBAIJAN 2023 в Баку.

Казбек Хадиков рассказал о положительном опыте работы Азербайджанского и Астраханского деловых центров, на площадках которых проводятся выставочные и конгрессные мероприятия. Они способствуют наращиванию товарооборота, а также кооперации астраханских и азербайджанских предприятий.

(2024)|Фото: astrobl.ru

По мнению докладчика, расширение внешнеэкономического сотрудничества с Азербайджаном напрямую связано с налаживанием грузоперевозок по коридору «Север — Юг». В числе перспективных направлений — инвестиционное сотрудничество, промышленная кооперация, в том числе между астраханскими и азербайджанскими судостроительными предприятиями, взаимодействие в сфере туризма.

«Наш регион открыт к сотрудничеству с азербайджанскими партнёрами. Предлагаем наладить обмен информацией о потенциальных инвесторах с обеих сторон, а также обсудить возможности создания совместных предприятий», — заявил заместитель председателя правительства Астраханской области Казбек Хадиков.

Теги: российско-азербайджанский межрегиональный форум, делегация астраханской области


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