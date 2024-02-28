ОСАГО не будут распространять на автомобили, пострадавшие из-за ям на дорогах

Госдума отклонила законопроект депутата Ярослава Нилова о распространении действия страховки ОСАГО на ущерб, причиненный из-за плохого состояния дорог, падения сосулек с домов или не спиленных вовремя деревьев.

Нилов в пояснительной записке к законопроекту указывал, что все больше водителей уходит в "серую зону", отказываясь от оформления ОСАГО, потому что: а) полисы дорожают примерно на 7%; б) не покрывают множество происшествий на дорогах.

"Во втором полугодии 2022 года общий уровень бесполисных транспортных средств на дорогах страны превысил 25%, а по некоторым данным и все 32%. Страховые аналитики констатируют, что такая тенденция будет лишь набирать обороты", - отметил автор законопроекта.