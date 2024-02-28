SHOT: Дудь* лишится 70% доходов из-за закона о рекламе у иноагентовов

Блогер Юрий Дудь* лишится до 70% всех своих рекламных доходов после вступления в силу закона о рекламе у иноагентов, сообщает SHOT.

По сведениям Telegram-канала, только на YouTube журналист потеряет около 100 млн рублей.

Больше половины рекламы у Дудя* были от российских компаний, пишет SHOT. Также проблемы у блогера могут возникнуть и с популярным сервисом подбора авиабилетов: несмотря на головной офис в Гонгконге, у компании имеются юрлица в России.

Депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с SHOT призывал запретить зарабатывать на рекламе Дудю*, так как он "главный антироссийский пропагандист".

Ранее сегодня Госдума в третьем, окончательном чтении запретила российским компаниям и физлицам размещать рекламу у иноагентов – на сайтах и в соцсетях. Также запрещается рекламировать самих иноагентов. Наказание за несоблюдение запретов – уже существующие штрафы из закона об иноагентах.

На решение Госдумы уже отреагировала журналистка Екатерина Гордеева*. Она сообщила, что ее проект "Скажи Гордеевой" временно приостанавливается, поскольку теперь рекламные интеграции будут невозможны, а именно они давали средства на съемку новых выпусков.

*внесен(а) в реестр иноагентов Минюста РФ