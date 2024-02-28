Более двухсот астраханских волонтеров штаба #МЫВМЕСТЕ обменялись опытом поддержки бойцов спецоперации и их семей

Форум «Мы вместе за Победу» собрал в Астрахани более 200 волонтеров из всех районов области. Они поделились опытом сбора, распределения и отправки гумпомощи военнослужащим в зону СВО, а также рассказали, как поддерживают семьи бойцов. Вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Павел Паутов вручил отличившимся волонтёрам благодарственные письма и почётные грамоты.

Среди награждённых – активисты общественных организаций и индивидуальные предприниматели, которые делают для Победы всё, что в их силах: плетут масксети, шьют тактические носилки, изготавливают окопные свечи, отправляют гуманитарный груз на передовую, помогают родным военнослужащих и многое другое.



Павел Паутов отметил, что сложно переоценить вклад, который неравнодушные астраханцы вносят в общую Победу. В подшефных районах и на фронте ждут помощь Астраханской области и с большим уважением относятся к тем, кто её оказывает.

«Каждый делает то, что в его силах, и в этом деле не бывает мелочей. Ваш ежедневный труд спасает жизни наших бойцов», – отметил вице-губернатор.

Для участников форума агентство по делам молодёжи Астраханской области подготовило дискуссионные и обучающие площадки, выставки и круглые столы.

«Нам было важно, чтобы волонтёры познакомились и обменялись контактами. Благодаря их взаимодействию региональному штабу гумпомощи будет проще регулировать работу волонтёрских организаций, собирать только нужные вещи, а также равномерно распределять посылки среди воинских подразделений», – подчеркнул руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Виктор Нуртазин.